Глобальный сбой Telegram: 90% пользователей не могли даже подключиться

16 декабря произошел масштабный сбой в работе Telegram. Фото: pixabay.com.

О том, что в среду, 16 декабря, произошел глобальный сбой в работе популярного мессенджера телеграм, проинформировал специализированный ресурс Downdetector. На сайте собирается информация по работе популярных соцсетей и интернет-ресурсов и вот, что там написали о глобальном сбое в телеграме.

Сервис не был доступен даже для подключения - на это пожаловались около 90 пользователей, у 9 процентов зайти в сервис получалось, но при это невозможно было отправлять сообщение. Пик сбоя наблюдался примерно с 16.00 по 17.15 часов.

Сбой фиксировался в России, Беларуси, Украине, Нидерландах, Испании, Италии, Германии и Великобритании. В этих странах телеграм не работал практически повсеместно. Но были и локальные проблемы с подключением и входом в аккаунты и в других городах планеты.

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