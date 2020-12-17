«Даже в руках не подержал». Для кого житель Речицкого района взял в кредит дорогущие телефоны?

Две женщины уговорили пьющего взять для них огромный кредит. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

63-летнего мужчину из деревни Абрамовка Речицкого района обманули две женщины. Мошенницы уговорили его оформить на свое имя для них несколько кредитов.

-Женщины отвезли потерпевшего в салон сотовой связи в Бобруйск. Там они выбрали несколько дорогостоящих телефонов, гарнитуру и аксессуары к ним. Мужчина помнит, что он был в салоне, подписывал документы, но телефоны и в руках не держал, - рассказали в ОИОС УВД Могилевского облисполкома.

Пострадавший от действий мошенниц мужчина ведет асоциальный образ жизни, часто выпивает. В сентябре он познакомился с двумя женщинами, одной из которых 26 лет, второй – 39. Эти женщины, представительницы народности Рома, и забрали все покупки из салона. Больше мужчина их не видел.

Всего потерпевший оформил три кредита общей стоимостью более 9200 рублей.

Милиция установила личности всех подозреваемых, сейчас они задержаны. Возбуждено уголовное дело.

БУДЬ В КУРСЕ!

Милиция напоминает: будьте внимательны и осторожны к посторонним людям, предлагающим вам свои услуги или сомнительные сделки, а также договариваясь о выполнении тех или иных обязательств, требуйте документального подтверждения того, что тот или иной гражданин имеет юридическое право оказывать те или иные услуги.

Никогда не принимайте сомнительные предложения, даже если они кажутся вам выгодными;

Покупая что-то с рук, прежде чем забрать интересующий вас товар и отдать деньги, внимательно рассмотрите его и, не выпуская из рук отдайте деньги;

Не доверяйте деньги продавцу, пока вы не получили желаемый товар;

Не соглашайтесь на подработку, условия которой оговорены только «на словах» и не закреплены документально.

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