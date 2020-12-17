Глава «Газпрома» обсудил с белорусскими чиновниками условия поставок газа с 1 января 2021 года

Переговоры по поставкам газа в Беларусь в 2021-ом году еще продолжаются. Фото: pixabay.com.

Встреча Алексея Миллера с послом Беларуси Владимиром Семашко и главой Минэнерго Виктором Каранкевичем проходила в Санкт-Петербурге 16 декабря, сообщает БелТА.

Чиновники обсуждали поставки российского газа в Беларусь с 1 января 2021-го года. В конце 2020-го года истекает контракт на газовые поставки и транзит газа по Беларуси, заключенный между «Газпромом» и «Газпром трансгаз Беларусь».

Пока не сообщается, какие именно условия на будущий год обсуждали высокопоставленные чиновники, но уточняется, что диалог был конструктивным.

- Вопросы белорусско-российского сотрудничества в газовой сфере в 2021-ом году были обсуждены. Встреча прошла в конструктивном ключе, - прокомментировали в пресс-службе Минэнерго.

Напомним, ранее в конце ноября этот вопрос обсуждался между вице-премьерами Беларуси и России. В это же время Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК, уточнил, что цена на российский газ, поставляемый в Беларусь в следующем году не должна превысить показатель 2020-го года - 127 долларов за тысячу кубометров.

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