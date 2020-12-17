В Минске пять часов искали ребенка, который исчез из детского сада. Где он был?

Потерявшегося мальчика искали в Минске пять часов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Минске в среду, 16 декабря, пять часов искали семилетнего мальчика Даниила Лебедева. Как пишет Interfax.by, ребенок исчез с территории одного из детских садов 14.30.

Мальчик пропал с улицы Некрасова, а нашли его на улице Охотской. Это достаточно далеко. Как мальчик оказался там, не сообщается. Обнаружила мальчика администратор магазина, которая обратила внимание на ребенка, катающего тележку для покупок. Мальчик рассказал, где он живет, и его отвели домой. С ребенком все в порядке, он не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Летом пропавшего в Минской области ребенка нашли в 20 километрах от дома - он обиделся на родителей, которые не разрешили играть в телефоне, и сбежал. ПОДРОБНОСТИ.

В Полоцке исчезновение ребенка закончилось трагедией: тело восьмилетнего мальчика нашли в колодце.