Минздрав Беларуси призвал отказаться от новогодних корпоративов из-за коронавируса

Белорусский Минздрав призывает оставаться на праздники дома и не ходить в рестораны и на корпоративы. Фото: pixabay.com.

Рекомендации белорусского Минздрава с призывом отказаться от новогодних корпоративов в эфире «Беларусь 1» озвучил главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

По его словам, для этого ведомством при поддержке Всемирного Банка разработана особая информстратегия. Первая ее акция - «Новый год - домашний праздник» будет призывать белорусов остаться дома на праздники.

- Минздрав призывает население отказаться от посещения общественных мест: ресторанов, кафе, корпоративов. Следует ограничить и посещение родственников, особенно из группы риска: пожилых и с хроническими заболеваниями. Новый год - это действительно домашний праздник, - заявил главный санврач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Названа самая опасная часть Деда Мороза в период пандемии коронавируса.

Медики не советуют передавать друг другу карнавальные маски, накладные бороды и другие праздничные аксессуары (подробности).

Вирусолог назвал людей, которые не заразятся коронавирусом.

По словам ученого, таких примерно 10-15 процентов (подробности).