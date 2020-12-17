В Пинске инвалид-попрошайка снял с женщины порчу и кое-что еще

Инвалид пообещал сердобольной женщине, что снимет с нее порчу, а сам украл два кольца. Фото: кадр из видео МВД.

Милиция в Пинске поймала мошенника-инвалида. Мужчина в инвалидной коляске просил милостыню около одного из магазинов. Он разговорился с 58-летней женщиной, которая подала ему немного денег.

-В ходе беседы он обратил внимание на проблемы женщины со здоровьем и убедил, что все ее невзгоды – следствие заговора, - рассказали в ОИОС УВД Брестского облисполкома.

Инвалид пообещал пенсионерке снять с нее порчу и исцелить, проведя особый ритуал. Женщина поверила ему и пригласила к себе домой. Чтобы ритуал уж точно получился, мужчина сказал ей положить на стол все золотые украшения. Женщина так и сделала. За снятие порчи она заплатила инвалиду 50 рублей, а когда он закончил ритуал, отвезла его обратно к магазину.

Вечером женщина решила проверить, все ли ее драгоценности на месте. Оказалось, что исчезли два кольца общей стоимостью в 500 рублей.

Милиция задержала 40-летнего мужчину. У него нашли пропавшие кольца. Оказалось, что он приехал в гости к сестре из Гродненской области, а в свободное время «подрабатывал», прося милостыню у магазинов.

Правоохранительным органам предстоит дать правовую оценку действиям мужчины.