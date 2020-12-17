В Минздраве сказали, когда остановится рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси

Рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси должен постепенно остановиться к новому году. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси должен постепенно остановиться к новому году, в эфире «Беларусь 1» заявил представитель Минздрава.

Так по словам главного санитарного врача Александра Тарасенко, ситуация в республике является серьезной, но при этом контролируемой.

- Ситуация сейчас серьезней, чем при первой волне. Еще наблюдается рост заболеваемости. Мы надеемся, что рост прекратится к новому году, может быть и раньше в зависимости от регионов. Допустим, в Минской области уже по некоторым районам наблюдается снижение, - заметил Тарасенко.

Выход на плато по республике по прогнозам будет наблюдаться в декабре - январе. Однако есть и вариант того, что ситуация затянется до февраля из-за сезонной заболеваемости гриппом. Здесь же он напомнил, что без неукоснительного соблюдения масочного режима и правил социального дистанцирования возникает высокий риск заболеть «ковидом».

- На сегодня медиками учтены недочеты в работе системы здравоохранения, которые наблюдались в первую волну, и на данный момент мы стараемся минимизировать риски заболеваемости коронавирусом, - заявил он.

В свою очередь Юрий Горбич, завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, рассказал в эфире телеканала, что на данный момент в Беларуси больше пациентов с коронавирусом, чем это было в первую волну. И если весной 2020-го года госпитализировали практически всех, в том числе и «легких» пациентов и контакты первого уровня, то сейчас стационары принимают более тяжелых пациентов. Он также спрогнозировал выход на плато к концу декабря, а спустя 1 - 2 месяца - начало постепенного снижения числа регистрируемых случаев коронавирусной инфекции.

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