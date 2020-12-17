Правительство Японии выделило белорусским больницам более $100 000. На что их потратят?

Японское правительство выделило деньги белорусским больницам. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Белорусские больницы получат от правительства Японии гранты на общую сумму более 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Interfax.by со ссылкой на сообщение посольства Японии в Республике Беларусь.

Торжественная церемония подписания контрактов на выделение гранта прошла 16 декабря в резиденции чрезвычайного и полномочного посла Японии в РБ. Гранты выделены в рамках программы правительства Японии «Корни травы – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека». В Беларуси эта программа реализуется с 2004 года. Деньги выделяются для помощи людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий.

На что будут потрачены деньги?

"Благодаря программе УЗ "Барановичская городская больница" получит грант в размере $78 025 для закупки аппарата УЗИ и видеоэндоскопа. ГУ "Червенский территориальный центр социального обслуживания населения" – в размере $35 220 для закупки специализированного автомобиля", - говорится в сообщении посольства.

Всего белорусские больницы получат $113 245.

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