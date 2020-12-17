После проблем в Новой Боровой и грязной воды в Минске летом «Минскводоконал» создал колл-центр для жалоб

Все вопросы водоснабжения жители Минска и области теперь смогут по единому номеру. Фото: pixabay.com.

О том, что для всех вопросов водоснабжения в Минске и Минской области создан единый колл-центр, проинформировали БелТА в «Минскводоканале».

Звонки в колл-центр бесплатные, для службы выделен запоминающийся короткий номер «119».

- Работать в тестовом режиме колл-центр начал еще в августе. Мы увидели, что услуга пользуется популярностью, - прокомментировала Анастасия Шпак, начальник колл-центра «Минскводоканала».

С каким обращениями еще можно позвонить в колл-центр? Это консультация по заключению договоров на услуги водоснабжения и водоотвода квартир и домов, информация по расчетам и оплате услуг. Можно позвонить по этому номеру, чтобы согласовать день плановой замены, ремонта или сверки счетчиков.

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