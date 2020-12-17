В первую волну коронавируса в Беларуси ходили штаммы характерные для Ирана и Италии: Минздрав об изучении COVID-19

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии изучают, какие штаммы коронавируса циркулируют в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в Беларуси, как и во время первой волны коронавируса, изучат циркулирующие в республике штаммы COVID-19, проинформировал в эфире «Беларусь 1», главный санитарный врач Минздрава.

По словам Александра Тарасенко, в первую волну были выявлены штаммы характерные для Ирана и стран Западной Европы, в частности - Италии.

- Аналогичная работа будет проведена и во время второй волны коронавируса, - пояснил представитель Минздрава.

Коронавирусные штаммы в Беларуси изучают специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Относительно второй волны главный санврач сказал, что считает, что в скором будущем в Беларуси смогут определять, как штаммы уже циркулируют и принимать соответствующие меры.

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