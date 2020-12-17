Стало известно, когда в Беларуси начнут лишать гражданства за экстремизм

Летом белорусов начнут лишать гражданства за экстремизм. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сегодня, 17 декабря, на Национальном правовом интернет-портале опубликовали изменения, которые внесены в закон «О гражданстве Республики Беларусь». Это означает, что через полгода, 18 июня 2021, они вступят в силу.

Поправка, которую наиболее бурно обсуждали белорусы, - это возможность лишения белорусского гражданства за экстремизм или причинение тяжкого вреда интересам государства. Лишать гражданства будут по решению суда.

Под участием в экстремистской деятельности или причинением тяжкого вреда интересам Республики Беларусь понимается совершение преступлений, предусмотренными статьями 124–126, 130–133, 287, 289–290.5, 293, 356, 357, 359–361.3 Уголовного кодекса Беларуси. Это совершение террористического акта, разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни и другие преступления. Причем не имеет значения, где совершены эти преступления.

У некоторых категорий граждан будет иммунитет к этой процедуре – лишить гражданства нельзя будет несовершеннолетнего или того, кто приобрел его по рождению и никогда не выходил из гражданства.

А вот иностранцам станет проще получить белорусское гражданство – постоянно жить в Беларуси для этого нужно будет уже не семь, а пять лет.

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«Комсомолка» сравнила, за что могут лишить гражданства в других странах.