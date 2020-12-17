Топ-5 массовых мероприятий в столице на рождество и Новый год, и адрес салюта в Минске

На новогодние праздники в 2021-ом году минчанам за границу будет уехать тяжело, но развлечений на это время в столице - масса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В четверг, 17 декабря, пресс-служба Мингорисполкома опубликовала в официальном телеграм-канале гид по главным новогодним мероприятиям в Минске.

Так уже с 18 декабря в столице стартуют рождественские ярмарки. «Калядны кiрмаш» на Октябрьской площади продлится с 18 по 23 декабря 2020-го и с 1 по 14 января 2021-го года, работать он будет с 12.00 дня до 20.00 часов. А вот в сами праздники и того дольше: с 24 по 30 декабря с 12.00 до 23.00 часов, да и в Новый год ярмарочные ларьки не закроют и до 03.00 ночи.

Еще с 18 декабря по 14 января развернется ярмарка у Дворца спорта. По будням она будет работать с 14.00 дня до 21.00 вечера, а в выходные с обеда 12.00 до 23.00 часов. В новогоднюю ночь здесь продажа не остановится вплоть до 03.00 ночи.

Если интереснее зрелища, а не покупки, то можно сходить на театрализованное представление на площади Свободы - «Новогодняя карусель» будет работать с 26 декабря по 2 января. Представления будут начинаться в 17.00 и 20.00 часов.

На Октябрьской площади будет свой «Зимний концерт». Это свето-музыкальное представление можно будет увидеть в новогоднюю ночь 31 декабря с 00.00 до 03.00 часов. Затем его повторят 1 и 2 января, но уже в более ранее время: с 18.00 до 21.00 вечера.

Не стали отменять из-за коронавируса минские власти и традиционный праздничный салют. Фейерверк запланирован на 31 декабря. Заряды фейерверка будут «палить» в 01.30 часов из Александровского сквера. В Мингорисполкоме подчеркнули, что лучшие точки просмотра новогоднего салюта для минчан - это Октябрьская площадь и проспект Независимости. А вот сколько минут он продлиться, увы, не уточнили.

- В новогодние праздники помните про масочный режим. Берегите себя! - напомнили в пресс-службе.

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