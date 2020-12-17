В Гомеле у фитнес-тренера нашли психотроп

У фитнес-тренера нашли пакетики с психотропом. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Правоохранители Гомеля задержали 27-летнего мужчину. У него нашли психотропное вещество.

-Это произошло 12 декабря. Сотрудники наркоконтроля УВД облисполкома и Центрального РОВД Гомеля на улице Сожской задержали мужчину. В ходе личного обыска у него обнаружили пакет с веществом белого цвета, - рассказали в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.

Второй такой же пакетик нашли в личном авто задержанного. Вещество отправили на экспертизу. В ГКСЭ установили: изъятое вещество – опасный психотроп мефедрон. В пакетиках в общей сложности находилось 2,2 грамма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он работает фитнес-тренером в одном из спортивных клубов.

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