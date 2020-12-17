Клаудио Гуджеротти прилетел в Минск для встречи с Александром Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

В четверг, 17 декабря, в Минске Александр Лукашенко встретится со специальным посланником Папы Римского. О визите проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

Встерча пройдет во Дворце Независимости, куда около 10.30 часов утра уже прибыл представитель Ватикана. Уточнянтся, что роль специального посланника Папы Римского Франциска выполняет Клаудио Гуджеротти. Известно, что священнослужитель ранее жил в Минске и занимал пост Апостольского нунция в Беларуси до 2015-го года.

Клаудио Гуджеротти во Дворце Независимости в Минске. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Какая будет главная тема встречи архиепископа с Лукашенко, не уточняется. Однако возможно, они будут говорить о возвращении в Беларусь Тадеуша Кондрусевича или о назначении нового главы католической церкви.

На фото, которое опубликовал «Пул Первого», видно, что во Дворце Независимости Гуджеротти сопровождал глава дипломатического ведомства Беларуси Владимир Макей.

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