«Коктейли Молотова» дал подростку и знакомому: в Гомеле завершено расследование дела о беспорядках 10 августа

СК опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых, как считают следователи, видно как исполнители идут с "коктейлями Молотова" в руках. Фото: стоп-кадр | видео СК.

О том, что В Гомеле завершено расследование дела в отношении трех участников массовых беспорядков, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователи считают, что преступление было заранее спланировано, а главный фигурант действовал руками исполнителей. Так в СК заявили, что 28-летний житель Гомельского района намеревался в поствыборный период устроить в областном центре провокацию. Для этого он изготовил дома два «коктейля Молотова», привез их в Гомель и спрятал заранее.

- Вечером мужчина вновь вернулся в облцентр и на несанкционированном мероприятии подыскал исполнителей - 25-летнего жителя Добруша и 16-летнего гомельчанина, - прокомментировали в пресс-службе.

Около 23.25 часов на гомельском проспекте Ленина молодые люди увидели машину милиции и решили претворить свой план в действие. Когда к ним направились силовики, начали убегать, добрушанин бросил в сторону милиционеров «коктейль Молотова».

- Все фигуранты преступного эпизода находятся под стражей. На основании собранных доказательств предъявлены обвинения, - уточнили в СК.

Так организатору предъявили обвинения по четырем статья: за организацию массовых беспорядков, незаконные действия с горючими веществами, угрозу насилия в отношении сотрудников ОВД, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего (ч.1 ст.293; ч.1 ст.295-3; ст.364 и ч.3 ст.172 УК РБ).

Исполнители также ответят по нескольким статьям их обоих обвиняют в участии в массовых беспорядках, незаконном ношении горючих веществ, а также угрозе применения насилия к правоохранителям.

Уголовное дело будет направлено в суд.