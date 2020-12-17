ВОЗ похвалил Минздрав Беларуси: Единственные в Европе все выполнили

Беларусь в лидерах по вакцинации пожилых людей и медработников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ВОЗ изучили статистику за 2018 - 2019-ый годы по Европейскому региону и пришли к выводам - единственная страна, выполнившая план по вакцинации пожилого населения от гриппа полностью - это Беларусь. При этом другие страны-лидеры: Россия, Англия, Ирландия и Португалия провели вакцинацию пенсионеров только на 60 процентов, пишет БелТА.

По стандартам ВОЗ иммунизацию против гриппа в каждой отдельной стране должны проходить минимум 75 процентов пожилых граждан. Но при этом в половине стран Европы данный показатель не превысил 35 процентов.

- Кроме того, в некоторых государствах вовсе нет механизмов мониторинга вакцинации на уровне отельных групп населения, - заметили в ВОЗ.

Также в организации указали на необходимость иммунизации медработников. Здесь Беларусь так же в лидерах. Только в нашей стране, а еще в Армении, Молдове, России и Казахстане вакцинацию проходят свыше 80 процентов медицинского персонала. В других странах, в том числе развитых, этот показатель не достигает и 50 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В первую волну коронавируса в Беларуси ходили штаммы характерные для Ирана и Италии: Минздрав об изучении COVID-19.

Исследование циркулирующих в республике штаммов «ковида» проведут белорусские медики (подробности).

В Минздраве сказали, когда остановится рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси.

Еще в ведомстве констатировали, что пациентов с коронавирусом сейчас больше, чем во время первой волны пандемии (подробности).

Стало известно, когда Беларусь начнет выпускать у себя российскую вакцину от коронавируса.

Посол России Дмитрия Мезенцев сказал, что это будет уже в начале 2021-го года, а значит - совсем скоро (подробности).