Лукашенко представителю Ватикана: Передайте Папе Римскому, если заболеет: мы готовы принять его на лечение

Лукашенко сказал, что тем по католической церкви у него много и их сразу не решишь. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 17 декабря с Александром Лукашенко встретился представитель Ватикана. Цель визита детально не сообщалась, но по итогам встречи БелТА сообщила о чем все-таки шел разговор.

Так Александр Лукашенко поблагодарил Клаудио Гуджеротти, бывшего Апостольского нунция в Беларуси, за визит. И подчеркнул, что рад, что Папа Франциск направил для встречи именно его, вспомнив, что прежние впечатления от встреч с этим представителем католической церкви у него хорошие. Положительно отозвался Лукашенко и о самом главе католиков.

- Я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск - это народный человек. И меня это очень прельщает, - пояснил Лукашенко.

Завершая встречу, Александр Лукашенко попросил передать Его святейшеству поздравления с Новым годом, а также пожелание крепкого здоровья.

- Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники - болеть некогда нам. Но если что - сразу к нам, - посоветовал Лукашенко.

Что касается предмета разговора на встрече, детали которой пока не разглашаются, о них можно только догадываться по резюме Лукашенко:

- У нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть, - прокомментировал он.

В свою очередь Клаудио Гуджеротти сказал, что передаст и все пожелания, и слова разговора Папе Римскому.

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