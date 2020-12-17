В Лепеле молодая женщина откусила незнакомке палец: из-за чего они поссорились?

Женщина отгрызла палец незнакомке. Это было в Лепеле. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Отдых в одном из лепельских кафе закончился для двух молодых женщин неожиданно: под утро одна уехала в больницу, а вторая – в милицию. Вместе с пострадавшей девушкой в больницу повезли фалангу ее пальца, которую вторая… откусила.

-Конфликт между двумя ранее незнакомыми девушками начался из-за того, что одна нелестно высказалась о внешности другой, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Девушки отдыхали в кафе каждая со своей компанией. Когда время подходило к четырем утра и кафе готовилось к закрытию, обе компании вышли в фойе, собираясь домой. И тут одна из девушек засмеялась:

-Смотрите, какая толстуха идет! – сказала она, указывая на незнакомку.

Разгорелся конфликт, который закончился дракой. Молодые женщины колотили друг друга, таскали за волосы. В какой-то момент пальцы одной оказались во рту соперницы, и та сжала зубы.

-Обе девушки, по визуальным признакам, находились в состоянии алкогольного опьянения, но обе оказались от медосвидетельствования, - рассказал Виталий Сапроненко.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, действиям обеих дам скоро дадут правовую оценку.

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