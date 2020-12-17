Фотофакт: «Картофельная» дорога появилась в Борисове

Ряды картофеля устилали дорогу в Борисове. Фото: EX-PRESS.BY

Жители Борисова наблюдали 15 декабря необычное зрелище: одна из дорог в городе была усыпана картофелем.

Крупные клубни в несколько рядов устилали проезжую часть, пишет местный портал EX-PRESS.BY.

Откуда на дороге появились овощи, точно не известно, вероятно, что грузовик перевозил их, у него открылся борт – плоды выпали на землю.

Местные обрадовались, увидев «картофельную» дорогу. Люди взяли мешки и очистили проезжую часть от рассыпавшихся по ней картофелин.

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