Фотофакт: «Картофельная» дорога появилась в Борисове

Ряды картофеля устилали дорогу в Борисове. Фото: EX-PRESS.BY
Жители Борисова наблюдали 15 декабря необычное зрелище: одна из дорог в городе была усыпана картофелем.
Крупные клубни в несколько рядов устилали проезжую часть, пишет местный портал EX-PRESS.BY.
Откуда на дороге появились овощи, точно не известно, вероятно, что грузовик перевозил их, у него открылся борт – плоды выпали на землю.
Местные обрадовались, увидев «картофельную» дорогу. Люди взяли мешки и очистили проезжую часть от рассыпавшихся по ней картофелин.
Читайте также:
Шутки в сторону: Беларусь уже не в первой десятке производителей картофеля в мире
Теперь уж картофельной державой нашу страну никак не назовешь. И вот в чем причина (подробности).
Фотофакт. В Брестской области прошел морковный «дождь». Посмотрите, как это выглядело
В ГАИ рассказали, что ищут водителя, который рассыпал морковь на дорогу (подробности).