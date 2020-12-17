«Орудия преступления - банка с красной краской и бутылка с белой эмалью». В Могилеве с собакой искали компанию за рисунки на улице

В Могилеве с собакой искали компанию за рисунки на улице. Фото: МВД

В Могилеве задержали троих человек, которых подозревают в том, что они наносили рисунки с бело-красно-белым флажком на стенах построек, деревьях и других объектах. Поиском компании занимался наряд Ленинского отдела охраны. Благодаря служебной собаке милиционеры вышли на след компании - как утверждается в сообщении МВД, пьяной.

Речь идет о двоих молодых женщинах в возрасте 30 лет и 21 года, а также о 52-летнем отце одной из них.

- На маршруте патрулирования сотрудники получили сообщение о том, что вдоль улиц Борисовской и Лермонтова обнаружена свеженанесенная символика неустановленного образца, - сообщается на сайте МВД. - По прибытии на место стало очевидно, что оппозиционный символ явился своего рода указателем.

Милицейский пес вел по следу больше 500 метров, и в итоге силовики оказались перед частным домом, где в приоткрытом гараже удалось обнаружить «орудия преступления - банку с красной краской и бутылку с эмалью белого цвета», говорится в сообщении ведомства.

Действия компании действительно признали преступлением: в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». На место прибывала следственно-оперативная группа.