Лукашенко: «Надеяться, что будущий год у нас будет хороший, нельзя»

Лукашенко считает, что 2021 год будет сложным. Фото: БелТА

17 декабря к Александру Лукашенко пришел с докладом глава Миноблисполкома Александр Турчин: рассказал о текущих экономических характеристиках в области и о положении дел с заболеваемостью коронавирусом. В ответ на прогноз Турчина о том, что по итогам года Минщина должна выйти по валовому региональному продукту на уровень прошлого года, Лукашенко ответил:

- Ну, дай бог (…) Как экономист, ты же понимаешь, что нам нужен результат, потому что надеяться, что будущий год у нас будет хороший, нельзя. Вы видите, что у нас происходит вокруг.

Лукашенко предложил считать, «что мы невозможное сделали, но надо было бы еще чуть-чуть». По уровню заболеваемости COVID-19 столичный регион вышел на так называемое плато - есть основания делать такие выводы:

- Прироста нет, - заявил Турчин. - И по пневмониям, и по выявленным заболевшим мы находимся приблизительно на одном уровне: ни роста, ни снижения.