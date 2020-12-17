Латушко заявил о «терабайтах» свидетельств насилия со стороны силовиков

Протестующих разогнали применив спецсредства - водометы и светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С момента, когда начала работать платформа «Единая книга регистрации преступлений», ее создатели получили большое количество материалов, фиксирующих неправомерные и жестокие действия силовиков. Такое заявление сделал Павел Латушко в эфире телеканала «Дождь».

Латушко входит в состав Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса в Беларуси. «Единая книга регистрации преступлений» была запущена 1 декабря 2020 года.

По его словам, уже получены «терабайты видео» с городских камер видеонаблюдения, а также от потерпевших и очевидцев. Большинство таких материалов связаны с датами 9−12 августа.

Также в эфире телеканала показали два видеоролика, предоставленных Латушко, где видно, что происходило у стелы в Минске 9 августа. Эти кадры ранее нигде не демонстрировались.

На них видно, как силовики забрасывали людей светошумовыми гранатами. Один из них выстрелил, после чего сидевший недалеко на камне мужчина схватился за бок, скорее всего, потому что его ранили.

Латушко подчеркнул, что люди были без оружия, что видно на видео, они не были агрессивными, поведение силовиков он назвал непропорциональным, а их количество – неадекватным.

– Нам предстоит разобраться, почему это произошло, с чем связано, почему именно таким способом действуют силовики, – добавил Латушко.

Он отметил, что кадры изучают бывшие следователи, прокуроры, милиционеры, которые участвуют в инициативе BYPOL. Специалисты хотят понять, почему такое зверство и насилие было на улицах Минска и других городов Беларуси.

Латушко заявил, что материалы предварительного расследования этих записей будут предоставлены общественности к 20 декабря.

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