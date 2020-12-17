«Ушла с 6-летней дочерью и пропала». В Ветковском районе уже 5 дней ищут женщину с ребенком

В Ветковском районе уже 5 дней ищут женщину с ребенком. Фото: ПСО "Симуран"

Милиция и волонтеры разыскивают пропавших мать и ребенка. 44-летняя Ольга Каюда вместе со своей 6-летней дочерью Екатериной ушли из дома 11 декабря и до сих пор их местонахождение не известно, сообщается в паблике гомельского поисково-спасательного отряда «Симуран».

Семья живет в деревне Неглюбка Ветковского района, недалеко от границы с Россией. Поиски продолжаются уже на протяжении пяти дней, но результатов пока не принесли. На вид матери 45-50 лет, она невысокого роста и худощавого телосложения, волосы темные средней длины, в очках. Женщина была одета с серое пальто и черные леггинсы, на голове была черная шапка с белыми полосками. Девочка тоже худенькая, со светло-русыми до плеч волосами.

Тех, кто что-либо знает о маме с дочкой, просят позвонить по номеру 102 в милицию или в ПСО «Симуран» по телефону: +375 29 232 11 11.