Коронавирус в Беларуси: данные по заболевшим на 17 декабря, восемь пациентов умерли

C момента распространения коронавируса в Беларуси выявлены 167 тысяч 731 человек с COVID-19. Фото: pexels

Свежие данные по заболевшим коронавирусом в Беларуси опубликовало Министерство здравоохранения 17 декабря.

За сутки в республике выявлены 1 тысяча 834 новых случаев COVID-19, выписаны – 2 тысячи 24 человека.

Напомним, что 16 декабря в стране прирост заболевших за сутки был 1 тысяча 838.

Всего с момента распространения коронавируса в Беларуси выявлены 167 тысяч 731 человек с COVID-19. Выздоровели 145 тысяч 397 пациентов.

С начала пандемии на территории республики уже умерли 1 тысяча 299 пациентов с выявленным коронавирусом. Восемь из них - за минувшие 24 часа.

Также в Минздраве рассказали, что за прошедшие сутки специалисты провели 28 тысяч 807 тестов. Всего в Беларуси выполнили уже 3 миллиона 688 тысяч 179 таких анализов.

Читайте также:

В Минздраве сказали, когда остановится рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси

Еще в ведомстве констатировали, что пациентов с коронавирусом сейчас больше, чем во время первой волны пандемии (подробности).

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 декабря 2020 года: снова 9 умерших за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 декабря 2020 года (подробности).

Вирусолог назвал людей, которые не заразятся коронавирусом

По словам ученого, таких примерно 10-15 процентов (подробности).