Опубликован новый закон о гражданстве: кого могут лишить белорусского гражданства?

Опубликован новый закон о гражданстве РБ Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Национальный правовой интернет-портал 17 декабря опубликовал изменения закона «О гражданстве Республики Беларусь». Новый закон подписал Александр Лукашенко. Среди важных новшеств - дополнения в статью 19:

- Гражданство Республики Беларусь лица, достигшего 18-летнего возраста, приобретенное таким лицом в результате приема в гражданство Республики Беларусь, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве Республики Беларусь или по основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь, может быть утрачено в связи с наличием вступивших в законную силу приговора суда Республики Беларусь, судебного решения по уголовному делу иностранного государства, приговора или иного решения международного трибунала (суда), смешанного трибунала (суда), подтверждающих участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь.

А в новой редакции статьи 16 «Отказ в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь», в частности, говорится, что «заявление о приобретении гражданства Республики Беларусь не принимается к рассмотрению, если заявившее об этом лицо осуждалось за совершение преступления против мира и безопасности человечества, военного преступления, преступления против государства».