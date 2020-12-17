Глава Федерации хоккея Беларуси Басков исключен из совета директоров БСБ Банка

Дмитрий Басков. Фото: БЕЛТА

Председатель Федерации хоккея Беларуси, главный тренер команды Александра Лукашенко Дмитрий Басков больше не входит в состав совета директоров БСБ Банка. Об этом свидетельствуют данные на сайте банка.

Басков занимал там пост с 2019 года. Теперь его заменил Александр Галов, который также входит в наблюдательный совет Франсабанка. За свою карьеру он работал в Министерстве финансов, других банках, а последние 15 лет – в Нацбанке на руководящих должностях.

Возглавляет совет директоров БСБ Банка Надежда Ермакова. Она туда попала в 2017 году на фоне конфликта БСБ Банка и Национального банка.

Добавим, что Басков в последнее время был в центре нескольких скандалов. Так, его опознали среди участников инцидента на «Площади перемен», в результате которого умер местный житель Роман Бондаренко.

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