29 человек и 7 предприятий: стало известно, кто попал в список санкций ЕС против Беларуси

Стало известно, кто попал в список санкций ЕС против Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Евросоюз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси. Напомним, в список вошли 29 человек и 7 предприятий страны. 17 декабря стали известны фамилии тех, в отношении которых ЕС применила санкции из-за ситуации с выборами президента и последовавших массовых протестов.

Это Анатолий Сивак, Иван Эйсмонт, Владимир Караник, Наталья Кочанова, Павел Легкий, Игорь Луцкий, Андрей Швед, Геннадий Богдан, Игорь Бурмистров, Артем Дунько, Олег Каразей, Дмитрий Курьян, Александр Турчин, Дмитрий Шумилин, Виталий Стасюкевич, Сергей Калинник, Вадим Пригара, Виктор Станиславчик, Александр Петраш, Андрей Лагунович, Елена Литвина, Виктория Шабуня, Елена Живица, Наталья Дедкова, Марина Федорова, Юлия Густырь, Елена Некрасова, Александр Шакутин, Николай Воробей, сообщает в Телеграм @radiosvaboda.

Предприятия, которые попали под санкции ЕС: Белтехэкспорт, Дана Холдингз / Дана Астра, управление делами президента, Синезис, АГАТ, 140 ремонтный завод, МЗКТ. Таким образом, промышленных гигантов «Нафтан» и «Беларуськалий» в списке нет.

Напомним, это будет уже третий пакет санкций в отношении Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов. Сначала, 2 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, которых посчитали «причастными к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан».

Затем, 6 ноября, в санкционный список ЕС включили еще почти 20 человек, в том числе Александра Лукашенко. Санкции предусматривают запрет на въезд в государства ЕС и заморозку счетов. Власти Беларуси вводили ответные санкции.

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