«Посмотрим, что будет». Путин прокомментировал ситуацию в Беларуси

Президент России заявил, что согласен с Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент России во время пресс-конференции 17 декабря высказался о нынешней ситуации в Беларуси, в которой после президентских выборов продолжается общественно-политический кризис. Необходимо дать возможность белорусскому народу разобраться внутри страны, считает Владимир Путин.

- Решать им. Я согласен с Лукашенко, что надо делать это спокойно, в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Посмотрим, что будет.

Президент РФ добавил, что, по его мнению, «главное - чтобы не было вмешательства извне». Путин заявил:

- Мы видим, что есть информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Но из-за границы ничего хорошего не бывает. Белорусское общество должно само разобраться.

В то же время президент РФ призвал стороны «не конфликтовать друг с другом, а настроиться на конструктивный диалог».

Напомним, недавно Путин уже делал похожие заявления о вмешательстве в дела Беларуси: Это всегда объясняется «лучшими намерениями», а, как известно, ими вымощена дорога в ад >