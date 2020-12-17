В Ватикане прокомментировали приезд спецпосланника Папы Римского к Лукашенко

Клаудио Гуджеротти прилетел в Минск для встречи с Александром Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Спецпосланник Папы Римского Клаудио Гуджеротти был направлен в Беларусь для встречи с Александром Лукашенко, поскольку понтифик обеспокоен сложившейся в республике ситуацией. Такое заявление журналистам сделал директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни.

– Я могу подтвердить, что сегодня утром в 9 часов 30 минут (по римскому времени) монсеньор, бывший апостольский нунций в Беларуси, встретится в качестве специального посланника Святейшего Отца с президентом Республики Беларусь господином Александром Лукашенко, чтобы выразить заботу Святейшего Отца и его обеспокоенность нынешней ситуацией в стране, – сказал Бруни.

Напомним, что 17 декабря представитель Ватикана встретился с Лукашенко. Известно, что они обсудили несколько тем, среди которых - ситуация с коронавирусом.

Читайте также:

Лукашенко представителю Ватикана: Рассчитываем на конструктивную роль Католической церкви в Беларуси

Александр Лукашенко принял верительную грамоту апостольского нунция (подробности).

В Ватикане Кондрусевич обсудил свое возвращение в Беларусь

Святой престол весьма озабочен запретом на возвращение в нашу страну архиепископа и делает все возможное для быстрейшего улучшения ситуации, а также надеется, что проблемы скоро решатся (подробности).

Тадеуш Кондрусевич резко осудил действия силовиков в Красном костеле

Иерарх назвал действия ОМОНа неадекватными и противоправными (подробности).