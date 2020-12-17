В Минздраве рассказали, в каких регионах Беларуси больницы возобновляют обычный режим работы

В регионах Беларуси некоторые больницы возобновляют обычный режим работы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

О том, что в некоторых областях Беларуси больницы возобновляют обычный режим работы (после перепрофилирования под оказание помощи пациентам с коронавирусом), 17 декабря сообщило Министерство здравоохранения. Это позволила сделать эпидемическая ситуация, отмечается в сообщении. Речь идет о трех регионах: Брестской, Витебской и Могилевской областях.

В частности, в Брестской областной клинической больнице уже с 17 декабря пациентов принимают в обычном режиме специалисты гематологического отделения. С 19 декабря открывается корпус №2, где расположены хирургические отделения на 180 коек, в Брестском областном онкодиспансере.

Планируется, что с понедельника, 21 декабря не будет ковид-пациентов в хирургическом корпусе Витебского областного клинического онкодиспансера - плановая онкопомощь возобновится в обычном режиме.

Тоже с 21 декабря намерены вернуться к обычной работе в Могилевском областном госпитале инвалидов Отечественной войны. А с 28 декабря - в Могилевском областном лечебно-диагностическом центре.

О больницах в остальных областях пока не сообщается - там ситуация с COVID-19, судя по всему, еще напряженная.

Напомним, в последнее время сообщалось, что Беларусь вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. За сутки по данным на 17 декабря число новых случаев снова не превысило 1,9 тыс.