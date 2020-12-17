Подольская после родов восхитила поклонников фигурой в облегающем платье

Наталья Подольская с сыном Иваном. Фото: Instagram

Певица Наталья Подольская поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком, где предстала в очень элегантном образе. Фанаты артистки пришли в восторг не только от ее наряда, но и невероятно стройной фигуры.

На кадрах Подольская позирует в светлом вечернем макси-платье, а широкий серебристый ремень подчеркивает ее осиную талию.

Наталья Подольская после родов похвасталась фигурой в облегающем платье. Фото: Instagram

«Что-то снимаем... Живот втянула», – призналась певица, которая в октябре этого года родила второго ребенка.

Поклонники звезды сразу же отреагировали не удивительные перемены во внешности Подольской, оставив многочисленные восторженные комментарии.

«Всем бы так выглядеть после родов!», «Какой живот??? Вы стройняшка», «Элегантный образ. Браво!!!», «Наташа вы просто красавица. Восхищаюсь Вами. Так быстро войти в норму после родов», «Нам бы Ваш живот! Так быстро войти в форму после родов просто здорово!», «Наталья, где покупали такое платье? Восхитительно», – высказали мнение подписчики.

Недавно Наталья Подольская умилила поклонников новым фото с маленьким сыном. Артистка показала, как отдыхает со своим малышом

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