В белорусском санатории прятался эстонец, которого искал Интерпол - видео

В белорусском санатории прятался эстонец, которого искал Интерпол. Фото: скриншот видео МВД

В Витебской области белорусские силовики задержали гражданина Эстонии - его искал Интерпол. 61-летний мужчина у себя на родине был приговорен к шести годам лишения свободы за попытку убийства и незаконный оборот огнестрельного оружия, но каким-то образом оказался в Беларуси.

Он прятался на Витебщине в санатории - там его и взяли сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа. О задержанном известно, что он стрелял в своего соотечественника из ракетницы, а еще дважды ранил другого мужчину из пистолета. Тогда у злоумышленника нашли незарегистрированное оружие и почти 1,5 тыс. боеприпасов. Потом оказалось, что мужчина - коллекционер и реставратор оружия.

Когда обвиняемому удалось скрыться от полиции Эстонии, его объявили в медгосударственный розыск по линии Интерпола. Сейчас мужчина в изоляторе - решается вопрос об экстрадиции иностранца, сообщает МВД Беларуси.