Лукашенко теряет поддержку силовиков – Foreign Policy

Лукашенко теряет поддержку силовиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддержка Александра Лукашенко в белорусских силовых структурах падает. Об этом заявили исполнительный директор международного аналитического центра ISANS (The International Strategic Action Network for Security) Влад Кобец и экс-помощник госсекретаря США Дэвид Крэймер. Их статься опубликована в американском журнале Foreign Policy.

По данным авторов материала, много силовиков уволились в период до и после выборов, которые прошли в стране 9 августа. Так, с 1 ноября 2020 количество сотрудников ГУВД Мингорисполкома уменьшилось на 18%, а Центральное РУВД Минска лишилось 29% работников.

Многие силовики, оставившие службу, получили помощь из специальных фондов, которые были созданы для их поддержки в случае увольнения.

Также авторы материала утверждают, что бывшие сотрудники силовых органов готовы помогать инициативе ByPol в раскрытии фактов пыток и превышения полномочий со стороны коллег во время разгона мирных протестующих в Беларуси.

– Сотрудникам сил безопасности нужно понимать, что однажды будет проведено серьезное расследование того, кто и что сделал, и им нужно решить сейчас, хотят ли они быть среди тех, чьи действия расследуются, или среди тех, кто проводит расследование, – напомнили авторы статьи.

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Также он показал новое видео, снятое у стелы в Минске 9 августа (подробности).

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