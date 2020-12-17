Названа причина тяжелого течения коронавируса

Ученые нашли ген, который влияет на тяжесть COVID-19. Фото: pixabay

Исследователи из США нашли ген, который влияет на тяжесть COVID-19. Это объясняет, почему у некоторых болезнь протекает без симптомов, а другие переносят ее очень тяжело или умирают.

Результаты новой научной работы на эту тему опубликованы в журнале Американского микробиологического общества mSphere.

Биологи из Исследовательского института трансляционной геномики (TGen) сравнили штаммы SARS-CoV-2, семи других коронавирусов человека, которые вызывают простудные заболевания, а также коронавирусов, которые заражают животных.

Цель исследования была определить особенности генома SARS-CoV-2, которые влияют на его размножение, заразность и уязвимость хозяина. Кроме того, ученые попытались определить общегеномные схемы изменчивости различных штаммов SARS-CoV-2.

В итоге они узнали, что есть уникальные сигнатуры последовательностей SARS-CoV-2 в области 3'-UTR, которые участвуют во взаимодействии с человеческой микроРНК hsa-miR1307-3p. По словам исследователей, именно молекула miR1307 – генетическая мишень, которая может объяснить, почему COVID-19 по-разному проявляется у пациентов.

Как утверждают авторы работы, miR1307 – это своеобразный переключатель, который включает или выключает различные гены вируса. От этого зависит, окажется ли болезнь опасной. В частности, этот переключатель регулирует скорость размножения вируса.

Ранее исследователям удалось доказать, что miR1307 влияет на тяжесть нескольких видов онкологических заболеваний, а также гриппа H1N1, из-за которого в 2009 году мир охватила пандемия.

Ученые рассчитывают на то, что новое открытие поможет во время разработки вакцины от коронавируса.

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