В Слонимском районе 17 декабря поезд насмерть сбил 30-летнего мужчину. Фото: телеграм-канал СК

В Слонимском районе в четверг, 17 декабря, поезд насмерть сбил 30-летнего мужчину. Информация об этом была размещена в телеграм-канале Следственного комитета.

Тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями обнаружил диспетчер и позвонил в милицию.

- На место случившегося выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Удалось установить, что наезд на мужчину произошел ночью 17 декабря. Характер повреждений на теле 30-летнего мужчины свидетельствует о том, что наезд был совершен именно поездом, - пояснили в СК.

В ведомстве добавили, что следователи осмотрели место случившегося, зафиксировали следовую картину. Будет проведен ряд экспертных исследований. По информации Следственного комитета, личность мужчины уже установили.

Устанавливаются детали произошедшего.

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