В Беларуси с 1 января может быть заменен дорожный сбор на транспортный налог. Что это значит

С 1 января могут отметить дорожный сбор Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси с 1 января 2021 года дорожный сбор может быть заменен на транспортный налог. Об этом сообщает БелТА.

- Отмена государственной пошлины с 1 января 2021 года позволит решить проблему ее увязки с прохождением техосмотра. В планах введение транспортного налога, который будет применяться к физлицам, а также организациям. Хотел бы отметить, что размер ставки налога может быть в разы ниже госпошлины на 25% для физических лиц и на 15% - для организаций. Предполагается, что налог будет взиматься за год, исходя из параметров транспортного средства и с учетом фактического времени владения им, - рассказал первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

В проекте кодекса также предусмотрено распределение ставок для физических лиц, у которых есть легковые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет от 1,5 до 2,5 тонн, с применением шага 250 килограмм вместо 500 килограмм. В министерстве финансов отметили, что подобное разделение даст возможность равномерно увеличить ставку налога в соответствии с повышением массы автомобиля. Это позволит снизить размер платежа для некоторых категорий граждан.

В ведомстве отметили, что сумма налога для машин массой 1-1,5 тонн в среднем будет составлять 60-80 рублей в год.

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