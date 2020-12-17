В Минске студенту, который ударил омоновца по лицу, дали два года колонии

В Минске студенту дали два года колонии, который ударил омоновца по лицу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске студенту дали два года колонии, который ударил омоновца по лицу. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Дело рассматривали в суде Советского района во вторник, 15 декабря.

Студента одного из вузов Минска судили по статье 364 Уголовного кодекса – Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции.

По информации обвинения, на улице Козлова 17 октября молодой человек не один раз ударил по лицу омоновца. Данные телесные повреждения относятся к категории легких телесных повреждений. В суде также сообщили, что студент сделал это с целью, чтобы избежать наказания по части 1 статьи 23.34 КоАП – Нарушение порядка или организации проведения массовых мероприятий.

Ранее студент не привлекался к уголовной ответственности.

Суд признал молодого человека виновным. Ему дали два года исправительной колонии.

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