В Минске студенту, который ударил омоновца по лицу, дали два года колонии

В Минске студенту дали два года колонии, который ударил омоновца по лицу
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске студенту дали два года колонии, который ударил омоновца по лицу. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Дело рассматривали в суде Советского района во вторник, 15 декабря.
Студента одного из вузов Минска судили по статье 364 Уголовного кодекса – Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции.
По информации обвинения, на улице Козлова 17 октября молодой человек не один раз ударил по лицу омоновца. Данные телесные повреждения относятся к категории легких телесных повреждений. В суде также сообщили, что студент сделал это с целью, чтобы избежать наказания по части 1 статьи 23.34 КоАП – Нарушение порядка или организации проведения массовых мероприятий.
Ранее студент не привлекался к уголовной ответственности.
Суд признал молодого человека виновным. Ему дали два года исправительной колонии.
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