Чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Валент отозвал подпись с провластного письма спортсменов

Валент отозвал подпись с обращения провластных спортсменов. Фото: kf.big8.tv

Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрий Валент отозвал подпись с обращения провластных спортсменов. Он заявил, что совершил необдуманный шаг.

- Мне хотелось бы прокомментировать ситуацию с письмом, которое я подписал. Подписав его, я понял, что совершил необдуманный шаг. Я категорически против разделения спортивного сообщества по политическим мотивам. Я уважаю тех спортсменов, которые выступили против насилия и лжи. На мой взгляд, нечестная игра и насилия являются несовместимыми со спортивными и олимпийскими принципами. Но все это, к сожалению, сейчас продолжается в Беларуси. Но этому должен прийти конец. По данной причине я решил отозвать свою подпись и остаться честным перед самим собой. Я на стороне народа Беларуси», - написал у себя в инстаграм Валент.

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