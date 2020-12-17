Стало известно, во сколько лет в Беларуси впервые вступают в брак мужчины и женщины Фото: Инна КОРСАК

В министерстве юстиций назвали возраст, в котором в Беларуси впервые вступают в брак женщины и мужчины. Об этом сообщает БелТА.

По словам пресс-секретаря ведомства Ольги Шибко, средний возраст в последние годы в стране увеличивается.

- На сегодняшний день в Беларуси мужчины вступают впервые в брак в возрасте более 28 лет, а женщины – более 26 лет, - рассказала Шибко.

В течение последних пяти лет в Беларуси ежегодного регистрируется более 60 тысяч браков. Из них более 50% проходят в торжественной обстановке.

- В 2019 году было заключено более 62,7 тысяч браков, а 62% из них – в торжественной обстановке. Первое место по-прежнему занимает Минск. В 2019 году в столице заключили 15,5 тысяч браков, - подчеркнула пресс-секретарь министерства юстиций.

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