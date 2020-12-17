Стало известно, во сколько лет в Беларуси впервые вступают в брак мужчины и женщины
Фото: Инна КОРСАК
В министерстве юстиций назвали возраст, в котором в Беларуси впервые вступают в брак женщины и мужчины. Об этом сообщает БелТА.
По словам пресс-секретаря ведомства Ольги Шибко, средний возраст в последние годы в стране увеличивается.
- На сегодняшний день в Беларуси мужчины вступают впервые в брак в возрасте более 28 лет, а женщины – более 26 лет, - рассказала Шибко.
В течение последних пяти лет в Беларуси ежегодного регистрируется более 60 тысяч браков. Из них более 50% проходят в торжественной обстановке.
- В 2019 году было заключено более 62,7 тысяч браков, а 62% из них – в торжественной обстановке. Первое место по-прежнему занимает Минск. В 2019 году в столице заключили 15,5 тысяч браков, - подчеркнула пресс-секретарь министерства юстиций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Выплаты, пенсионный возраст и налоги: что изменится в Беларуси с 1 января 2021 года.
Мы собрали нововведения, которые затронут каждого первого дня нового года. (подробности)
Новости пенсионной системы: с 1 января 2021 пенсионный возраст вырастет, некоторым «простят» недостающий страховой стаж.
Разбирались, какие изменения ждут пенсионную систему Беларуси уже в январе, и вместе с экспертами узнали прогнозы о том, что ждет эту сферу в ближайшие годы. (подробности)