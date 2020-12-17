Из-за расходов на COVID-19 в Беларуси могут временно повысить некоторые налоги

Из-за расходов на COVID-19 в Беларуси могут временно повысить некоторые ставки налогов Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси могут временно повысить некоторые ставки налогов. Данная мера связана с компенсацией расходов из-за коронавируса. Об этом сообщает БелТА.

- На временной основе в 2021-2022 года может произойти повышение ставки налога на прибыль. Это коснется мобильных оператор связи, оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%. Ставку налога на прибыль для ломбардов предлагается увеличить с 25% до 30%. Также может быть увеличена ставка подоходного налога с доходов физических лиц, которые были получены по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». С 9 до 13%, - рассказал первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Он также добавил, что возможно повышение ставки земельного налога и аренды за земельные участки, которые предоставлены для торговых центров. Повышение планируется с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

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