Фотофакт. В Гродно 17 декабря доставили Вифлеемский огонь

В Гродно доставили Вифлеемский огонь. Фото: БелТА

В Гродно в четверг, 17 декабря, скауты доставили Вифлеемский огонь. Его внесли в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия. После чего состоялась торжественная служба. Об этом сообщает БелТА.

После службы огонь из Вифлеема начал свое путешествие по Беларуси.

В 2019 году Вифлеемский огонь проехал по Беларуси более 5 тысяч километров. В 2020 году в маршруте указано уже около 6 тысяч километров.

В Гродно доставили Вифлеемский огонь. Фото: БелТА

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