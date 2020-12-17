Теперь окончательно: Россию отстранили от Олимпиады и других международных соревнований

Сборная России на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Напомним, 9 декабря на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) предварительно решился вопрос об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Поводом для разбирательств стала возможная махинация с допинг-пробами российскими спортсменами и фальсификаций в базе данных московской антидопинговой лаборатории, в чем уверена экспертная группа WADA. Предварительно Россию признали виновной – и весь российский спорт ждет крайне суровое наказание.

Окончательно все стало понятно сегодня, 17 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение WADA отстранить Россию. Правда, не на четыре, а на два года - до 16 декабря 2022 года. Наказание вступает в силу немедленно.

Это значит, что российские спортсмены в ближайшие два года будут выступать на крупных соревнованиях (Чемпионаты мира и Олимпиады) под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры.

Интересно, что Россия предлагала свои услуги в проведении белорусской части чемпионата мира по хоккею-2021. Официально о проведении переговоров не сообщается.