В 2021 году Беларусь планирует направить на погашение госдолга 4,9 миллиарда рублей Фото: Инна КОРСАК

В 2021 году Беларусь планирует направить на погашение государственного долга 4,9 миллиарда рублей. Слова первого заместителя министра финансов Дмитрия Кийко приводит БелТА.

- Хотел бы отметить, что в 2021 году на погашение госдолга будет направлено 4,9 миллиарда рублей. Это на 1,4 миллиарда меньше, чем в 2020 году. Валютный долг составляет примерно 97% от данной суммы, - рассказал Кийко.

По его словам, расходы на обслуживание госдолга тем не менее увеличатся и составят около 3,1 миллиарда рублей, что составит 11% средств республиканского бюджета.

- Для рефинансирования государственного долга в планах привлечь до 1 миллиарда долларов: на внутреннем рынке – 200 миллионов, а на внешних – 775 миллионов долларов. Остальная сумма планируется из остатков средств госбюджета и составит около 740 миллионов долларов, - заявил Кийко.

Первый замминистра финансов уточнил, что на конец 2021 года уровень госдолга к ВВП составит 38,3%.

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