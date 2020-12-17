В 2021 году на здравоохранение будет выделено около 1,7 миллиарда рублей бюджетных средств

В 2021 году на здравоохранение будет выделено около 1,7 миллиарда рублей бюджетных средств. Слова первого замминистра финансов Дмитрий Кийко приводит БелТА.

- Расходы на здравоохранение, в сравнении с 2020 годом, вырастут на треть и составят около 1,7 миллиарда рублей. На закупку лекарственных средств будет выделено 518 миллионов рублей, а на закупку вакцины от COVID-19 – 50 миллионов рублей, - проинформировал Кийко.

По его словам, в бюджете Беларуси на рефинансирование отрасли здравоохранения запланировано 7,2 миллиарда рублей.

- Стоит отметить, что на социальную сферу в бюджете заложено 19,6 миллиардов рублей, что на 1,4 миллиарда выше, чем в текущем году, - отметил Кийко.

Он добавил, что в 2021 году на образование из бюджета будет выделено 7,6 миллиарда рублей.

- Что касается научно, научно-технической и инновационной отраслей, то из бюджета будет выделено 362 миллиона рублей. Дополнительным источником финансирования могут выступать средства республиканского централизованного инновационного фонда, бюджет которого на 2021 год составит 99 миллионов рублей, - подчеркнул Кийко.

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