Стали известны причины жуткой аварии под Скиделем, в которой летом погибли четверо

Авария, которая произошла летом под Скиделем, была ужасной - погибли четыре человека. Фото: Следственный комитет.

В Гродненской области завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором летом погибли четыре человека.

Как уже писала «Комсомолка», жуткая авария произошла в ночь на 26 июля под Скиделем. На автодороге Минск-Гродно фура столкнулась с автомобилем Mersedes-Benz. «Мерседес» смяло, его водитель и два пассажира погибли на месте, третью пассажирку увезли с тяжелыми травмами в больницу, но спасти ее врачи не смогли.

Сразу после аварии водитель автопоезда рассказывал, что на встречку выехал именно «Мерседес». На следующий день он сказал, что сам частично выехал на встречную полосу.

-По результатам автотехнической экспертизы место столкновения автопоезда с автомобилем Mersedes-Benz - полоса движения легкового автомобиля, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская. - Кроме этого из материалов уголовного дела следует, что в момент ДТП водитель автопоезда двигался с превышением скоростного режима и находился в утомленном состоянии.

29-летний водитель автопоезда под стражей. Дело передано прокурору для направления в суд. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек.

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