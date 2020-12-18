Что вытворяла ночью пьяная жительница Пружанского района в автомобиле, где была ее шестилетняя дочь [ВИДЕО]

Нетрезвая женщина посадила в авто шестилетнюю дочь и ночью ехала "змейкой" по сельской дороге. Фото: кадр из видео УВД.

Поздним вечером сотрудники ГАИ в деревне Хорева Пружанского района увидели автомобиль, который ехал по дороге «змейкой». Виляющему «Пежо» дали сигнал остановиться. Через несколько метров водитель съехал на обочину, практически оказавшись в кювете.

Оказалось, что за рулем авто была 33-летняя женщина – жительница соседнего агрогородка Колядичи. Визуально у нее были признаки алкогольного опьянения. В салоне машины была и шестилетняя девочка - ее дочь.

Нетрезвая женщина пыталась разжалобить сотрудников ГАИ:

-Пожалуйста… Ну, пожалуйста… Как мать меня поймите! – упрашивала она.

-Как мать я вас понимать отказываюсь, - отвечает инспектор.

На замечание инспектора, что автомобилю нужно выехать из кювета дама с готовностью отозвалась:

-Так давайте я сама и выведу!

Женщина объяснила, что у нее был день рождения, поэтому она выпила. Когда медики освидетельствовали ее, оказалось, что в крови дамы содержится 1,3 промилле алкоголя. Медики так характеризуют проявления этой степени опьянения: «Отсутствует равновесие, зрение затуманено, возникают трудности с передвижением и с речью. Мышление, восприятие и способность к принятию решений сильно нарушены. Эйфория понемногу проходит и сменяется неприятными чувствами, такими как тревожность, беспокойство, гнев и подавленность». Если у человека в крови 1,3 промилле, значит, около часа назад он выпил два литра пива или бутылку вина 0,7 литра и еще один бокал.

В отношении нетрезвой матери за рулем составлен протокол, рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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