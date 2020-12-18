Правительство Беларуси поддержит бизнес: создаст благоприятные условия и окажет финансовую поддержку

Правительство Беларуси в ближайшей пятилетке намерено поддерживать бизнес, в том числе и финансово. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Беларуси государство намерено поддержать бизнес, сообщил Александр Червяков, глава Минэкономики, сообщило БелТА.

По словам министра экономики, для этого в новую программу социально-экономического развития уже запланировано включить меры поддержки бизнеса. Программа развития рассчитана на 2021 - 2025 годы.

Также министр заявил во время вручения премий национального конкурса «Предприниматель года», что несмотря на все сложности 2020-го года бизнес в Беларуси видит перспективы развития экономики.

- В этом году на одно призовое место претендовали 8 - 9 компаний - больше, чем это было в 2019-ом. Предприниматели видят перспективы развития экономики, - заметил Червяков.

Также глава Минэкономики перечислил, что частный бизнес в Беларуси формируют почти 47 процентов экспорта, 50 процентов ВВП и 60 процентов выручки.

- В 2021-2025 годах государство не только создаст благоприятные условия для бизнеса, но и окажет финансовую поддержку предпринимателям. Уделяя при этом особое внимание малому бизнесу, - уточнил министр.

Резюмируя чиновник перечислил сферы, которые находятся в «положительной зоне»: это сельское хозяйство, строительство, IT-сфера, розничный товарооборот. Также он добавил, что сектор промышленности в Беларуси сейчас восстанавливается.

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