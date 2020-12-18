Девочке из Новополоцка с редким заболеванием СМА сделали инъекцию самого дорогого в мире лекарства

Даша Шепетовская из Новополоцка стала первым в Беларуси ребенком, который получил самое дорогое в мире лекарство. Фото: личный архив семьи Шепетовских.

Впервые в Беларуси ребенок, страдающий редким заболеванием – спинальной мышечной атрофией – получил самый дорогой в мире генный препарат. Инъекцию препарата онасемноген абепарвовек (Золгенсма) ребенку сделали в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» 17 декабря, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Пациентка, которой ввели лекарство – Даша Шепетовская из Новополоцка. Девочка родилась 15 августа 2019 года, а в возрасте 4,5 месяцев ей поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия 1 типа. У людей со СМА постепенно атрофируются мышцы, они утрачивают способность ходить, сидеть, глотать и даже дышать самостоятельно. Если это заболевание не лечить, оно приводит к смерти.

Единственный способ лечения СМА – укол препарата Золгенсма. Этот препарат спасает детей со СМА, при условии, что его вводят до того, как ребенку исполнится два года. Стоимость самого дорогого в мире генного лекарства – около 2,5 миллиона долларов.

Даша Шепетовская была включена в международную глобальную программу управляемого доступа к генной терапии AVXS-101, в которой методом случайного выбора определяется пациент с бесплатным доступом к препарату, и выиграла спасительную инъекцию.

«Не знаю, как описать свои чувства, невероятное количество эмоций просто переполняет! Мы знаем, что впереди еще огромная работа и сложный путь, но мы знаем, что справимся», - написала в социальных сетях мама Даши Галина Шепетовская.

-Теперь в стране есть команда специалистов с опытом работы по генной терапии СМА, - отметили в Минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси, кроме Даши Шепетовской, самое дорогое в мире лекарство необходимо еще двоим детям. ПОДРОБНОСТИ.