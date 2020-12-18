Стало известно, в какой стране находятся супруги Валерий и Вероника Цепкало

Супруги Цепкало переехали в Латвию, но воспринимают это как временную и вынужденную меру. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В интервью ресурсу «Настоящее время» бывший кандидат в борьбе за участие в президентских выборах и его супруга рассказали, что теперь они живут в Латвии. В Риге Валерий и Вероника Цепкало создают фонд помощи женщинам Беларуси, которые пострадали от действий властей. А также оказывают помощь беженцам из Беларуси, которые получили политическое убежище в Латвии. По их словам белорусских «политических» беженцев в этой прибалтийской стране несколько десятков.

В интервью они пояснили выбор страны тем, что им важно было наличие русскоязычных школ для детей. А также важно было чтобы это была страна-соседка, граничащая с Беларусью. Жизнь здесь они воспринимают это как временную и вынужденную меру.

- Чтобы было ощущение, что мы рядом, что мы находимся по соседству, - подчеркнул политик.

Семья уточнила, что запрос на политическое убежище в Латвии они не подавали.

- Мы продали дом, когда входили в предвыборную кампанию, - рассказал о своем финансовом положении Цепкало. - Но наша квартира арестована, еще арестован пылесос и арестован телевизор. И счета, естественно, тоже.

Говоря подробнее о фонде помощи репрессированным женщинам Беларуси, Вероника Цепкало уточнила, что он уже зарегистрирован, также собран международный совет директоров.

- Сейчас главной целью является помощь тем репрессированным девушкам, которые находятся в тюрьмах, - добавила она.

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