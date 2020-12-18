Доходы меньше расходов: Бюджет Беларуси на 2021 год запланирован с дефицитом в 4 млрд рублей

В Минфине заявили, что сознательно пошли на такой дефицит бюджета. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Доходы бюджета Беларуси в 2021-ом году оцениваются на уровне 23,3 миллиарда рублей, расходы при этом составят около 27,3 миллиарда. Таким образом, бюджет страны планируется с 4-миллиардным дефицитом, проинформировало БелТА со ссылкой на Дмитрия Кийко, первого замминистра финансов Беларуси.

- Дефицит республиканского бюджета, предусмотренный в размере 4 миллиардов белрублей, составляет около 2,6 процента ВВП. Профинансирован он будет за счет внутренних резервов, - рассказал чиновник о том, как будет покрываться дефицит.

В то же время зам главы Минфина подчеркнул, что особенностью бюджета 2021-го года является его полная сбалансированность: по доходам, расходам и источникам финансирования.

- Мы абсолютно понимаем, как формируется доходная часть, учли все возможные риски и сознательно пошли на такой дефицит, который является полностью управляемым и контролируемым нами, - уверенно добавил Кийко

Касаемо спецификации бюджета Беларуси, то в нем сохранится соцнаправленность: повышение зарплат бюджетникам, сохранение доступности и качества образования и медицины.

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